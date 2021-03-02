02 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Ticaret Bakanı Pekcan açıkladı: Tüm zamanların en yüksek rakamı

Son dakika: Ticaret Bakanı Pekcan açıkladı: Tüm zamanların en yüksek rakamı

Son dakika haberi... Şubat ayı rakamları hakkında açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı , "Şubatta ihracatımız yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
ABONE OL
Son dakika: Ticaret Bakanı Pekcan açıkladı: Tüm zamanların en yüksek rakamı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Reform süreci kapsamındaki adımların devreye alınmasıyla 2021'de yatırımlar ve üretimde elimizin çok daha güçleneceğini öngörüyoruz.

Şubatta ihracatımız yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır. Yılın ilk iki ayı itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,5'ten yüzde 82,9'a yükseldi.

Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı şubat ayında yüzde 86,4, ocak-şubat döneminde ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşmiştir. Şubatta ithalat, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 9,8 artarak 19 milyar 372 milyon dolar oldu. İlk 2 ayda dış ticaret açığı yüzde 15,3 düştü."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA