24 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Sigorta prim teşviki süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Sigorta prim teşviki süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , 51 il ve 2 ilçede uygulanan süresinin 31 Aralık’a kadar uzatıldığını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.02.2021 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021
ABONE OL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından "sigorta prim teşviki süresi" ve detaylarına ilişkin önemli duyuruda bulundu.

SÜRE UZATILDI

Bakan Selçuk, "51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanundaki "5 puanlık" indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden "ilave 6 puan" olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Sigorta prim teşviki süresi uzatıldı AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK: SİGORTA PRİM TEŞVİKİ SÜRESİ UZATILDI



Araç sahipleri dikkat! 2021 yılı yeni trafik sigorta fiyatları belli oldu ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! 2021 YILI YENİ TRAFİK SİGORTA FİYATLARI BELLİ OLDU
Gündelikçi ve bakıcı çalıştıranları ilgilendiriyor! SGK 2021 sigorta primleri ve ödeneklerin tutarlarını güncelledi GÜNDELİKÇİ VE BAKICI ÇALIŞTIRANLARI İLGİLENDİRİYOR! SGK 2021 SİGORTA PRİMLERİ VE ÖDENEKLERİN TUTARLARINI GÜNCELLEDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA