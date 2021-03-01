Takvim belli oldu! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 50 milyar dolar Türkiye'de kalacak

Paylaşımında, infografikle program kapsamında çıkılacak çağrıların detaylarını aktaran Varank, "Teknoloji seviyesi yüksek veya yoğun dış ticaret açığı verdiğimiz 919 ürünü, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretecek yatırımları, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında destekliyoruz." ifadesini kullandı.

İnfografiğe göre, "kimya", "bilgisayar-elektronik ve optik", "makine", "eczacılık", "elektrikli teçhizat", "ulaşım araçları", "tıbbi cihaz" veya bu 7 alanda sektörün gelişimi için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen 919 ürün ve yenilikçi alan belirlendi.