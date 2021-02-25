Son dakika: IMF, 2021 Türkiye büyüme tahminini yüzde 5'ten 6'ya yükseltti

Çin, Hindistan ve Meksika için de büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize eden Moody's, gelişmekte olan piyasalar için büyüme beklentini yüzde 6,1'den yüzde 7'ye çıkardı. ABD ekonomisi için Kasım ayında yüzde 4,1 olarak açıkladığı 2021 büyüme beklentisini yüzde 4,7'ye çıkaran Moody's, Euro Bölgesi için büyüme tehminin ise yüzde 4,7'den yüzde 3,7'ye indirdi.