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Son dakika: IMF, 2021 Türkiye büyüme tahminini yüzde 5'ten 6'ya yükseltti

Son dakika haberine göre ekonomisine yönelik pozitif revizeler peş peşe geliyor. (), 2021 yılı için Türkiye'nin büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti. Öte yandan Moody's Investors Service, bugün yayınlağı G20 Ekonomik Görünüm Raporu'nda aralarında Türkiye'nin de olduğu gelişmekte olan ekonomiler için büyüme tahminlerini yükseltti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
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Son dakika: IMF, 2021 Türkiye büyüme tahminini yüzde 5'ten 6'ya yükseltti

(), 2021 yılı için 'nin büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti.



IMF'in "G-20 Gözetim Notu"na göre, Ekim raporunda yüzde 5 olarak tahmin edilen Türkiye'nin 2021 yılı büyümesi, yüzde 6'ya yükseltildi.



IMF, 2022 yılında Türkiye'nin yüzde 3,5 büyüyeceğini tahmin ediyor. Kurum Ekim raporunda 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 4 olarak açıklamıştı.



IMF'nin 2020 yılı için beklentisi ise yüzde 1,2 büyüme yönünde oldu.

MOODY'S DE TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
Türkiye için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 1,1 olarak ortaya koyan Moody's, 2021 yılı için büyüme beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 4,'e ve 2022 için tahminini yüzde 4'den 5'e çıkardı.

, ve için de büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize eden Moody's, gelişmekte olan piyasalar için büyüme beklentini yüzde 6,1'den yüzde 7'ye çıkardı. ekonomisi için Kasım ayında yüzde 4,1 olarak açıkladığı 2021 büyüme beklentisini yüzde 4,7'ye çıkaran Moody's, için büyüme tehminin ise yüzde 4,7'den yüzde 3,7'ye indirdi.

için 2021 büyüme tahminini de yüzde 5,2'den yüzde 4,7'ye çekti. Moody's raporunda G20 ekonomilerini tamamı için 2021 yılı GSYH büyüme tahnmini yüzdre 4,9'dan 5,3'e yükseltilirken, 2022 beklentisi de yüzde 3,8'den 4,5'e çıkarıldı.

Son dakika: Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 4'e yükseltti SON DAKİKA: MOODY'S TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 4'E YÜKSELTTİ

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