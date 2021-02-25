Son dakika: IMF, 2021 Türkiye büyüme tahminini yüzde 5'ten 6'ya yükseltti
Son dakika haberine göre Türkiye ekonomisine yönelik pozitif revizeler peş peşe geliyor. Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 yılı için Türkiye'nin büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti. Öte yandan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, bugün yayınlağı G20 Ekonomik Görünüm Raporu'nda aralarında Türkiye'nin de olduğu gelişmekte olan ekonomiler için büyüme tahminlerini yükseltti.
Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 yılı için Türkiye'nin büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti.
IMF'in "G-20 Gözetim Notu"na göre, Ekim raporunda yüzde 5 olarak tahmin edilen Türkiye'nin 2021 yılı büyümesi, yüzde 6'ya yükseltildi.
IMF, 2022 yılında Türkiye'nin yüzde 3,5 büyüyeceğini tahmin ediyor. Kurum Ekim raporunda 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 4 olarak açıklamıştı.
IMF'nin 2020 yılı için beklentisi ise yüzde 1,2 büyüme yönünde oldu.
MOODY'S DE TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
Türkiye için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 1,1 olarak ortaya koyan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2021 yılı için büyüme beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 4,'e ve 2022 için tahminini yüzde 4'den 5'e çıkardı.
Çin, Hindistan ve Meksika için de büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize eden Moody's, gelişmekte olan piyasalar için büyüme beklentini yüzde 6,1'den yüzde 7'ye çıkardı. ABD ekonomisi için Kasım ayında yüzde 4,1 olarak açıkladığı 2021 büyüme beklentisini yüzde 4,7'ye çıkaran Moody's, Euro Bölgesi için büyüme tehminin ise yüzde 4,7'den yüzde 3,7'ye indirdi.
Britanya için 2021 büyüme tahminini de yüzde 5,2'den yüzde 4,7'ye çekti. Moody's raporunda G20 ekonomilerini tamamı için 2021 yılı GSYH büyüme tahnmini yüzdre 4,9'dan 5,3'e yükseltilirken, 2022 beklentisi de yüzde 3,8'den 4,5'e çıkarıldı.