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Karadeniz’de palamut bolluğu! Lakerda yapıldı kavanozu 350 liradan satılıyor

'de, bu sene bolluğu olunca balıkçılar, yapıp satmaya başladı. Lakerda, 2 kilogramlık kavanozlarda 300- 350 liradan satışa sunuluyor. Balıkçılar ise yoğun talebi karşılamaya çalışıyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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Karadeniz’de palamut bolluğu! Lakerda yapıldı kavanozu 350 liradan satılıyor

'de bolluğu yaşanan , tezgahları şenlendirdi. Palamut bol olunca Sinoplu balıkçılar, yapımına da başladı. Meraklıları tarafından özenle hazırlanan lakerdanın yapımı oldukça zahmetli.

Lakerdanın iyi olması için palamudun irisi ya da olması şart. İlk olarak dilimler halinde kesilen balıkların omurilikleri ince uçlu bir tel yardımıyla temizleniyor. Balığın temizlenmesinin ardından 3 gün buzlu suda bekletiliyor. Ardından lakerdanın en önemli kısmı tuzlama işlemine geçiliyor.

Tuzlanan balıklar buzdolabına kaldırılıyor. Dinlenmeye alınan balıklar daha sonra saklama kaplarına konularak hazır duruma geliyor. Lakerda, 2 kilogramlık kavanozlarda 300- 350 liradan satışa sunuluyor.

Lakerda yapımı ile ilgili bilgi veren balıkçı , "Lakerda, kış ayların vazgeçilmezidir. İri palamut ve torik balıklarından yapılıyor. İri balıklar kafaları kesildikten sonra belli bir dilim aralıklarıyla kesilerek suya yatırılır. Suda kanı çıksın diye 3 gün bekletilir.

Daha sonra iplik dediğimiz tellerle balıkların kanları alınır. Birkaç gün daha suda kaldıktan sonra tuza yatırılır ve bu şekilde lakerdamız hazırlanır. Elimizde bayağı miktarda lakerda vardı. 250-300 tane palamut ve torikten lakerda yapmıştık, hepsi bitti.

Şu anda 7-8 tane torikten yaptığımız lakerdamız kaldı ama onlar da bitmek üzere, yok satıyoruz. Şu anda talep çok ama elimizde o kadar çok lakerda yok. Bu da ister istemez fiyatları etkiliyor. Şu anda bir kavanoz lakerda 300-350 lira civarında satılıyor" dedi.

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