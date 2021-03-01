Karadeniz’de palamut bolluğu! Lakerda yapıldı kavanozu 350 liradan satılıyor

Şu anda 7-8 tane torikten yaptığımız lakerdamız kaldı ama onlar da bitmek üzere, yok satıyoruz. Şu anda talep çok ama elimizde o kadar çok lakerda yok. Bu da ister istemez fiyatları etkiliyor. Şu anda bir kavanoz lakerda 300-350 lira civarında satılıyor" dedi.

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