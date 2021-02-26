Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar oldu? 26 Şubat 2021 altın fiyatları CANLI takip

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 418,50 lira oldu. Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın 678 liradan alıcı buldu. 26 Şubat 2021 altın fiyatlarının en güncel haline haberimizden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Kapalıçarşı'da 418,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 418,50 liradan, 2 bin 756 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 777 liradan, 381,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 385,50 liradan, 2 bin 694 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 714 liradan, bin 347 liradan alınan Yarım Ziynet bin 357 liradan ve 673 liradan alınan Çeyrek altın 678 liradan satıldı.