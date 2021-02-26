Marketlerin yeni reyon oyunu! Rafta başka kasada başka

"TÜKETİCİLERİN YÜZDE 70'İ HAKLARINI ARAMIYOR"

Vatandaşların haklarını aramaları konusunda uyarılarda bulunan Uluslararası Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sebahattin Doğan, "Bir ürünün reyon fiyatı ve kasa fiyatı arasında farklar var ise düşük olan fiyat tüketicinin lehine uygulanır. Maalesef tüketicilerimizin yüzde 70'i reyon ve kasada oluşan farkı evlerine gittiklerinde anlıyor. Sonrasında o markete tekrar gidip hakkını arama yoluna gitmiyor. Bu da pandemi dönemini fırsata çeviren satıcıların daha fazla kar etmesine neden oluyor. Ama biz tüketicilere şunu tavsiye ediyoruz. Reyonda bir ürün aldığınızda kasadaki fiyatla aynı olup olmadığını karşılaştırın" diye konuştu.

Tüketicilere markete gitmeden önce liste yapmayı öneren Doğan, "Vatandaşlara markete bir liste ile gitmelerini öneriyorum. Listede bulunan ürünlerin karşısına reyon fiyatlarını yazarak kasaya gitmelerinde fayda var. Bu işlemi yaparken belki 5 ya da 10 dakikamız gidecek ama haklarımızın yok olmasına müsaade etmememiz lazım" dedi.