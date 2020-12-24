Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Filyos Limanı nerede | Abdülhamid'in rüya projesiydi! Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu Filyos Limanı nerede | Abdülhamid'in rüya projesiydi! Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu Filyos Limanı nerede | 'Sultan Abdülhamid'in rüya projesi' olarak bilinen Filyos Projesi kapsamında yapımında, sona gelinen Zonguldak'taki Filyos Limanı, Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olarak uluslararası ticarette yerini alacak olmasının yanı sıra Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin karadaki üssü oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) doğal gaz çalışmalarını yürüttüğü liman, 'Fatih' ve 'Kanuni' sondaj gemilerinin de lojistik merkezi konumuna geldi. Giriş Tarihi: 24.12.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 12:23
Sultan 2. Abdülhamid tarafından gemilerin yükleme- boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde liman ve endüstri bölgelerinden oluşan proje geliştirildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bölge, 2014 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yatırım programına alındı. 6 milyon metrekarelik alan 2015 yılında 'Filyos Endüstri Bölgesi' ilan edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından endüstri bölgesinin altyapı, üstyapı ve idaresinde sorumlu yönetici şirket olarak atanan Tosyalı Holding ise geçen yıl çalışmalara başladı.
FİLYOS LİMANI'NIN İLK KONUKLARI 'FATİH' VE 'KANUNİ' OLDU İnşaatı 2016 yılında başlayan ve üst yapısı büyük ölçüde biten Filyos Limanı, tamamlandığında Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olacak.
Aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası deniz ticaretinde de önemli konumda bulunacak Filyos Limanı'nın önemi, Karadeniz'deki doğal gaz rezerviyle de daha da arttı. 2 bin 450 metre mendirek, 3 bin metre rıhtım boyu, 19 metrelik draftı ve 25 milyon ton kapasitesi bulunan Filyos Limanı, bir anda doğal gaz aramalarının merkezi konumuna geldi.
Limanın ilk konuğu 'Fatih' sondaj gemisi oldu. 'Fatih', doğal gaz çalışmaları öncesi 30 Haziran 2020'de Filyos'a geldi ancak sondaj öncesi son hazırlıkları nedeniyle limana girmedi. 'Fatih'in Zonguldak'ın 175 kilometre açığında bulduğu 405 milyar metreküp doğal gaz rezervinin ardından ise limanda hummalı bir çalışma başladı.