Filyos Limanı nerede | Abdülhamid'in rüya projesiydi! Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu

Aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası deniz ticaretinde de önemli konumda bulunacak Filyos Limanı'nın önemi, Karadeniz'deki doğal gaz rezerviyle de daha da arttı. 2 bin 450 metre mendirek, 3 bin metre rıhtım boyu, 19 metrelik draftı ve 25 milyon ton kapasitesi bulunan Filyos Limanı, bir anda doğal gaz aramalarının merkezi konumuna geldi.