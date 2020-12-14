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Son dakika: Ekonomide çarklar dönüyor! TÜİK kritik veriyi açıkladı

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu () ayına ilişkin sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi aylık bazda yüzde %1,1, yıllık bazda ise %10,2 artarak beklentinin üzerinde gerçekleşti.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
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Son dakika: Ekonomide çarklar dönüyor! TÜİK kritik veriyi açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (), ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre yüzde 10,2 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 9,4 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4, sektörü endeksi yüzde 11, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,5 artış gösterdi.


SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,1 ARTTI

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 arttı.

Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 artarken, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artmasını bekliyordu. Ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8 artacağı öngörülmüştü.





Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%), Ekim 2020





Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 13 Ocak 2021'dir.

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