Ekonomide 2020 nasıl geçti? Enflasyonun sebepleri nedir? Faruk Erdem A Haber’de yorumladı

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK (EKİM-KASIM-ARALIK)

Dünya ikinci dalga ile boğuşurken türkiye yeni tedbirlerle bu tehlikeyi de az hasarla atlattı. teşvik paketleri ve esnafa yönelik destekler devreye alındı. Eğitime ve bazı işletmelerin faaliyetlerine geçici olarak tekrar ara verildi. Sıkılaştırma adımlarıyla enflasyon ve kur mücadelesi devam etti.