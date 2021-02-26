Dijital oyun çılgınlığı! 35 milyon Türk genci dijital oyun başında

220 milyon dolarlık ödülün dağıtıldığı 2020, espor için muazzam bir yıl oldu. Dota 2'nin şampiyonasının gerçekleştiği The International, tek bir etkinlik için 34 milyon dolarlık ödül havuzuyla espor tarihindeki en büyük ödül havuzuna sahip etkinliğine sahip olma sıfatına sahip oldu.