Dijital oyun çılgınlığı! 35 milyon Türk genci dijital oyun başında
Dijital oyun pazarı yeni dünyanın gerçeği! Pandemi herkesi eve kapattı. Dijital hayat başladı. Bilgisayar ve cepten oynanan oyunlar çığ gibi yayıldı. Gençler, telefonda oyuna daha da bağlandı. TV karşısında vakit geçiren büyüklerle mesafe açıldı. Dünya mobil oyun pazarının gözdesi olan Türk firmaları 230'u, oyuncu sayısı ise 35 milyonu aştı. Bu sektör iştah kabarttı. Türk oyun şirketlerine gelen yabancı yatırım 2.4 milyar dolara ulaştı.
Pandemi herkesi eve kapattı. Dijital hayat başladı. Bilgisayar ve cepten oynanan oyunlar çığ gibi yayıldı. Gençler, telefonda oyuna daha da bağlandı. Tv karşısında vakit geçiren büyüklerle mesafe açıldı.
Dünya mobil oyun pazarının gözdesi olan Türk firmaları 230'u, oyuncu sayısı ise 35 milyonu aştı. Bu sektör iştah kabarttı. Türk oyun şirketlerine gelen yabancı yatırım 2.4 milyar dolara ulaştı.
Bu rakamın 2 yıl içinde 300 milyar dolara ulaşacağına dikkat çekildi. Türkiye de oyun pazarında öne çıkmaya başladı. 2 milyar doları aşan Türkiye oyun pazarında Türk mobil oyuncular da hızla artıyor.
35 milyon Türk mobil oyuncu oldu. Dünya genelinde her gün milyonlarca kişi mobil oyunlar üzerinden etkileşime geçiyor. Düzenlenen turnuvalar ise oyuncular arasındaki rekabeti üst seviyelere taşıyor.
E-Spor, yabana atılmayacak bir fenomen olduğunu çoktan kanıtladı. Peki bu fenomen önümüzdeki yıllarda nereye doğru evrilecek, sosyal yaşamı nasıl etkileyecek, alışkanlıkları nasıl değiştirecek? Uzmanlar, "Elektronik Spor" kavramının 10 yıl içinde gerçek sporun önüne geçeceğini söyledi.
EN ÇOK OYNANAN OYUNLAR
Counter-Strike:
Global Offensive
DOTA 2
PlayerUnkown's Battlegrounds
Destiny 2
Among Us
Grand Theft Auto V
Team Fortress 2
Apex Legends
ARK: Survival Evolved
Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
60 SANİYEDE BİR TURNUVA
GAME.TV ise, yapay zeka destekli E-Spor asistanı Tourney ile günde 1600'den fazla turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Neredeyse 60 saniyede bir oyun turnuvası düzenlenirken, bu rakamın 1 yıl içinde 20 saniyeye kadar ineceği belirtildi.
220 milyon dolarlık ödülün dağıtıldığı 2020, espor için muazzam bir yıl oldu. Dota 2'nin şampiyonasının gerçekleştiği The International, tek bir etkinlik için 34 milyon dolarlık ödül havuzuyla espor tarihindeki en büyük ödül havuzuna sahip etkinliğine sahip olma sıfatına sahip oldu.
The International'ın kitlesel fonlama ile finanse edilen ödülü, her biri 30 milyon doların üzerinde ödül havuzu olan Epic Games'in Fortnite turnuvalarının 30 milyon dolarlık tekil maç ödül havuzunu da geçti.
TÜRKİYE'YE PARA YAĞDI
Bir yılda 200 milyondan fazla indirilmeye ulaşarak büyük başarı sağlayan Rollic Games, en çok indirilen oyunlar listesine 3 farklı oyunla girdi. ABD merkezli Zynga firması, Rollic Games'in yüzde 80'ini 168 milyon dolara aldı.
Zynga daha önce Peak Games'i 1.8 milyar dolara, Gram Games'i de 250 milyon dolara bünyesine katmıştı. Benzer şekilde Kafa Topu oyununun yapımcısı olan Masomo, İngiltere'nin önde gelen oyun firmalarından Miniclip'e satılmıştı.
POPÜLER 5 TÜRK SİRKETİ
TaleWorlds Entertainment: İlk Türk oyunu olan Mount&Blade, tüm zamanların en iyi 100 oyununda 91. Oldu.
Gram Games: Bulmaca oyunlarıyla 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. 1010!, Lumino!, Merged! sevilen oyunları arasında.
Panteon: MoBu ve Legendary Team oyunlarıyla adını duyurdu.
Mildmania: Darklings, Rop, Cattch oyunları ile tanındı.
İŞTE ÇILGIN FİYATLAR
MOBİL oyun için yüzlerce alet var. 6 liradan başlayıp 60 bin liraya kadar oyun aletleri büyük bir pazar haline geldi. İşte o liste:
HIZLI Tetik Oyun Parmak Eldiveni: 6 lira
KABLOSUZ kumanda: 600 lira
KLAVYE ve mouse: 410 lira.
VINTAGE Ferrari 250 Gto Direksiyon: 21 bin lira
FLIGHT Stick & TWCS Throttle: 17 bin lira