Yeni tehlike: Sahte şampuan! Şebeke ortaya çıkarıldı
Hemen her markanın sahtesini üreten ve marketlere satan bir şebeke ortaya çıkarıldı. Operasyonda 1.1 milyon boş şampuan şişesi, 140 bin sahte şampuan ele geçirildi. Bu durum da temizlik reyonlarındaki sahte ürün alarmını açığa çıkardı.
Hemen her markanın şampuan ve deterjanlarını üreten ve marketlere satan bir şebeke ortaya çıkarıldı.
İstanbul Arnavutköy'de bir adreste sahte deterjan üretildiği bilgisi üzerine polis çalışma başlattı.
İmalathane olarak kullanılan yaklaşık 2 bin metrekarelik yapıya giren ekipler, içeride şampuandan deterjana birçok ürünün sahtesinin üretildiğini tespit etti.
İmalathane ve depolarda yapılan aramalarda 1 milyon 109 bin 950 boş şampuan şişesi, 140 bin 945 şampuan, 3 bin litre etil alkol, boş toz deterjan ambalajı, dezenfektan, çamaşır suyu ve halı yıkama şampuanı ele geçirildi.
Şebekenin hileli malzemeleri İstanbul ve il dışındaki toptancı ve marketlere sattıkları belirlendi.
Yine İstanbul'da bir başka operasyonda da 17 bin 508 sahte parfüm ele geçirildi.
İnternet üzerinden satıldığı belirtilen parfümler arasında, ünlü markaların yeni piyasaya çıkan ürünlerinin sahtesinin de olduğu öğrenildi.