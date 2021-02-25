Gençlerin harçlığı devletten: Meslek öğrenirken 2.870 TL kazan!
Meslek öğrenirken 2.870 TL kazanma imkanı bulunuyor. Meslek öğrenmek isteyenlere devletten destek geliyor. İŞKUR, meslek eğitim kurslarına katılanlara günlük 30-95 lira harçlık, annelere ayrıca aylık 400 lira kreş desteği veriyor. Aylık 780-2 870 lira ödeme oluyor.
İŞKUR'un düzenlediği kurslara katılan gençler, hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede cep harçlığı alıyor.
İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde düzenlenen kurslara katılanlara günlük 30-95 lira ödeme yapılıyor.
Sanayi sektöründeki iş garantili mesleklerdeki kurslara katılanlara günlük 60, İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve sanayi sektöründe düzenlenen kurslarına katılanlara 95 lira ödeniyor.
Kurslara katılan kadınların 2-5 yaş arası çocukları için ayrıca aylık 400 lira bakım desteği ödemesi yapılıyor.
Katılımcılar aylık (26 gün) 780 ile 2 bin 870 lira (2 bin 470 lira harçlık+ 400 lira kreş desteği), 160 günlük kurs süresince 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira arasında para alıyor ve sağlık primleri yatırılıyor.
ARANAN ŞARTLAR
■ Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
■ 15 yaşını tamamlamış olmak,
■ Yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak,
■ İşverenin aradığı özel şartları taşımak,
■ İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,