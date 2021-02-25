Gençlerin harçlığı devletten: Meslek öğrenirken 2.870 TL kazan!

Katılımcılar aylık (26 gün) 780 ile 2 bin 870 lira (2 bin 470 lira harçlık+ 400 lira kreş desteği), 160 günlük kurs süresince 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira arasında para alıyor ve sağlık primleri yatırılıyor.