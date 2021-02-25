25 Şubat 2021, Perşembe
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Gençlerin harçlığı devletten: Meslek öğrenirken 2.870 TL kazan!

Meslek öğrenirken 2.870 TL kazanma imkanı bulunuyor. Meslek öğrenmek isteyenlere devletten destek geliyor. , meslek eğitim kurslarına katılanlara günlük 30-95 lira harçlık, annelere ayrıca aylık 400 lira kreş desteği veriyor. Aylık 780-2 870 lira ödeme oluyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.02.2021
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Gençlerin harçlığı devletten: Meslek öğrenirken 2.870 TL kazan!

İŞKUR'un düzenlediği kurslara katılan gençler, hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede cep harçlığı alıyor.

İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde düzenlenen kurslara katılanlara günlük 30-95 lira ödeme yapılıyor.

sektöründeki iş garantili mesleklerdeki kurslara katılanlara günlük 60, kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve sanayi sektöründe düzenlenen kurslarına katılanlara 95 lira ödeniyor.

Kurslara katılan kadınların 2-5 yaş arası çocukları için ayrıca aylık 400 lira bakım desteği ödemesi yapılıyor.

Katılımcılar aylık (26 gün) 780 ile 2 bin 870 lira (2 bin 470 lira harçlık+ 400 lira kreş desteği), 160 günlük kurs süresince 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira arasında para alıyor ve sağlık primleri yatırılıyor.

ARANAN ŞARTLAR
■ Kuruma kayıtlı işsiz olmak,


■ 15 yaşını tamamlamış olmak,


■ Yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak,


■ İşverenin aradığı özel şartları taşımak,


■ İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,


■ Emekli olmamak.

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