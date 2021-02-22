Türkiye'nin bayrak taşıyıcı zirvedeki yerini korudu! THY günlük 596 uçuşla birinci oldu
Son dakika haberi... Türkiye'nin bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları, Avrupa zirvesindeki yerini bırakmadı. THY, 15-21 Şubat tarihlerinde günlük ortalama 596 uçuşla rakiplerini geride bıraktı. THY'yi 366 günlük uçuşla Air France takip etti.
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Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 366 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 262 uçuşla Wideroe, 4. sırasında 249 uçuşla Pegasus Havayolları yer aldı.