22 Şubat 2021, Pazartesi
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Türkiye'nin bayrak taşıyıcı zirvedeki yerini korudu! THY günlük 596 uçuşla birinci oldu

Son dakika haberi... 'nin bayrak taşıyıcı , zirvesindeki yerini bırakmadı. , 15-21 Şubat tarihlerinde günlük ortalama 596 uçuşla rakiplerini geride bıraktı. THY'yi 366 günlük uçuşla takip etti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.02.2021
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Türkiye'nin bayrak taşıyıcı zirvedeki yerini korudu! THY günlük 596 uçuşla birinci oldu

Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 15-21 Şubat arasındaki uçuş trafiği raporunu göre, günlük ortalama 596 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 366 günlük uçuşla takip etti. Listenin 3. sırasında 262 uçuşla , 4. sırasında 249 uçuşla yer aldı.

THY Avrupa zirvesindeki yerini korudu THY AVRUPA ZİRVESİNDEKİ YERİNİ KORUDU
THY, günlük 588 uçuşla Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu THY, GÜNLÜK 588 UÇUŞLA AVRUPA'NIN ZİRVESİNDEKİ YERİNİ KORUDU
THY uçuş trafiğiyle Avrupa'nın zirvesinde THY UÇUŞ TRAFİĞİYLE AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
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