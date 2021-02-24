Yatırım stratejisi, üretim merkezlerini çeşitlendirmek, uyum içinde çalışacakları yeni ortaklar arayan küresel markaların desteklenmesi noktasında yol haritası olacak. Reform adımlarıyla öncelikli sektörlerde yatırım ortamı iyileştirilmesi, yönetilmesi, işletilmesi, ikamet, çalışma izni verilmesinde öncelik ve kolaylık sağlanacak. İşletme dönemi de dâhil olmak üzere yatırımın her safhasında yatırımcıların sorunları hızlı şekilde çözülecek.