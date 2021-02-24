24 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Reformda geri sayım başladı! Küresel yatırım için yol haritası hazırlanıyor: İkamet ve çalışma iznine kolaylık

Reformda geri sayım başladı! Küresel yatırım için yol haritası hazırlanıyor: İkamet ve çalışma iznine kolaylık

, daha fazla yabancı sermaye için strateji hazırlıyor. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, ikamet ve çalışma izni verilmesinde hem öncelik hem kolaylık sağlanacak.

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 24.02.2021 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021
ABONE OL
Reformda geri sayım başladı! Küresel yatırım için yol haritası hazırlanıyor: İkamet ve çalışma iznine kolaylık

Türkiye normalleşme döneminde uluslararası yatırımlardan daha fazla pay almak için kolları sıvadı. , ekonomi yönetimiyle birlikte salgın dönemi ve sonrasını içeren 'Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi' hazırlıyor.

Yatırım stratejisi, üretim merkezlerini çeşitlendirmek, uyum içinde çalışacakları yeni ortaklar arayan küresel markaların desteklenmesi noktasında yol haritası olacak. Reform adımlarıyla öncelikli sektörlerde yatırım ortamı iyileştirilmesi, yönetilmesi, işletilmesi, ikamet, çalışma izni verilmesinde öncelik ve kolaylık sağlanacak. İşletme dönemi de dâhil olmak üzere yatırımın her safhasında yatırımcıların sorunları hızlı şekilde çözülecek.

REFORM ADIMLARI İÇİN GERİ SAYIM
Hükümetin gündeminde olan reformlarla, savunma sanayisinden gıdaya, sağlıktan dijital ekonomiye kadar katma değeri yüksek, teknolojik dönüşüme öncülük eden yatırımların önü açılacak. YASED, ilgili bakanlıklarla birlikte Yatırım Ofisi'nce hazırlıkları süren Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Türkiye'nin riski az, güveni yüksek, kazancı yüksek cazibe merkezi olmasına da katkı sağlayacak.

Tüm kurumlara yatırımların desteklenmesi noktasında rehber niteliği taşıyacak. Kurumsal yatırımcılar aracılığıyla fon aktarımına öncelik verilecek. Yatırımcı hakları, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şeffaf, âdil ve teşvik edici uygulamalarla güçlendirilecek. Yatırımlarda rakip ülkelere göre Türkiye'nin durumunu ortaya koyan yatırım yeri modellemeleri oluşturulacak.

12 ÜLKEDE YOĞUN MESAİ
, , , , , , , , , , ve 'da kurulan ofisler yatırımcılara kendi ülkelerinde destek ve Türkiye'yi tanıtmak için çalışıyor. da yatırımın her aşamasında hem ulusal hem küresel yatırımcının rehberi olarak görev yapıyor.

Yatırım stratejisiyle işletme dönemi dâhil olmak üzere yatırımın her safhasında yatırımcıların sorunları belirlenerek çözüm üretilecek. Yatırımlara büyük destek veren kalkınma ajansları ile işbirliği yapılacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Reform paketinin detayları netlik kazanıyor! Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti REFORM PAKETİNİN DETAYLARI NETLİK KAZANIYOR! BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ
Yeni reform paketinde neler var 2021 | Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! İşte reform paketinin ayrıntıları YENİ REFORM PAKETİNDE NELER VAR 2021 | MÜJDEYİ BAŞKAN ERDOĞAN VERMİŞTİ! İŞTE REFORM PAKETİNİN AYRINTILARI
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan tam not! Peki insan odaklı reform paketinde neler var? SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAM NOT! PEKİ İNSAN ODAKLI REFORM PAKETİNDE NELER VAR?
Piyasalar reform paketine odaklandı! Ekonomist Belgin Maviş A Haber’de yorumladı PİYASALAR REFORM PAKETİNE ODAKLANDI! EKONOMİST BELGİN MAVİŞ A HABER’DE YORUMLADI





GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA