Piyasalar reform paketine odaklandı! Ekonomist Belgin Maviş A Haber’de yorumladı

Merkez Bankası gerekli olduğu hallerde adım atmaktan çekinmeyeceğini de ortaya ciddi şekilde koydu. Merkez Bankası 100 baz puan adım atmış olsaydı enflasyonda yukarı yönlü bir beklenti olurdu ancak bunu görmedik. Bu karar oldukça yerinde."

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