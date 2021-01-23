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Piyasalar reform paketine odaklandı! Ekonomist Belgin Maviş A Haber’de yorumladı

Ekonominin gündeminde reforma paketi ve Merkez Bankasının açıklayacağı “ raporu” var. Bu gündem başlıklarına dair canlı yayınına katılan ekonomist önemli değerlendirmelerde bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
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Ekonomist Belgin Maviş'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"'nın duyuracağı raporu ve geçen hafta yapılan toplantısının gündemi açıklanacağı bilgiler 2021 yılının yol haritasının ortaya çıkaracak.

Enflasyon raporu oldukça önemli bundan sonar atılacak adımlar için bir yol gösterecek. 3-4 ay sonra enflasyonun seyrine göre faiz indiriminin geleceği konuşuluyor.

gerekli olduğu hallerde adım atmaktan çekinmeyeceğini de ortaya ciddi şekilde koydu. Merkez Bankası 100 baz puan adım atmış olsaydı enflasyonda yukarı yönlü bir beklenti olurdu ancak bunu görmedik. Bu karar oldukça yerinde."

Piyasalar reform paketine odaklandı! Ekonomist Belgin Maviş A Haber’de yorumladı PİYASALAR REFORM PAKETİNE ODAKLANDI! EKONOMİST BELGİN MAVİŞ A HABER’DE YORUMLADI

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