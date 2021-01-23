Piyasalar reform paketine odaklandı! Ekonomist Belgin Maviş A Haber’de yorumladı
Ekonominin gündeminde reforma paketi ve Merkez Bankasının açıklayacağı “enflasyon raporu” var. Bu gündem başlıklarına dair A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Belgin Maviş önemli değerlendirmelerde bulundu.
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Ekonomist Belgin Maviş'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"Merkez Bankası'nın duyuracağı enflasyon raporu ve geçen hafta yapılan PKK toplantısının gündemi açıklanacağı bilgiler 2021 yılının yol haritasının ortaya çıkaracak.
Enflasyon raporu oldukça önemli bundan sonar atılacak adımlar için bir yol gösterecek. 3-4 ay sonra enflasyonun seyrine göre faiz indiriminin geleceği konuşuluyor.
Merkez Bankası gerekli olduğu hallerde adım atmaktan çekinmeyeceğini de ortaya ciddi şekilde koydu. Merkez Bankası 100 baz puan adım atmış olsaydı enflasyonda yukarı yönlü bir beklenti olurdu ancak bunu görmedik. Bu karar oldukça yerinde."
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