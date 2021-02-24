Halkbank'tan TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar finansman desteği
Son dakika haberine göre... Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar finansman desteği sağlayacaklarını söyledi.
EKONOMİ AA
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, seyahat acentelerine finansman desteği verileceği müjdesini paylaştı.
Halkbank tarafından, turizm sektörü seyahat acentelerine, ticari faaliyetlerinde kullanılmak üzere 6 ay anapara ödemesiz dönemli 36 aya kadar vadelendirilebilecek 100 bin liraya kadar nakit işletme kredisi sunulacak.
Halkbank ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) arasında imzalanan anlaşmaya göre: azami 100 bin lira limitli ve azami 1 yıl vadeli TL teminat mektubu düzenlemesi imkanı sağlanacak.
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Paketten yararlanan acentelere Halkbank dijital kanallarından ücretsiz EFT havale imkanı sunulacak.