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Halkbank'tan TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar finansman desteği

Son dakika haberine göre... Genel Müdürü , TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar finansman desteği sağlayacaklarını söyledi.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 24.02.2021 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021
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Halkbank'tan TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar finansman desteği

Genel Müdürü , seyahat acentelerine finansman desteği verileceği müjdesini paylaştı.

Halkbank tarafından, turizm sektörü seyahat acentelerine, ticari faaliyetlerinde kullanılmak üzere 6 ay anapara ödemesiz dönemli 36 aya kadar vadelendirilebilecek 100 bin liraya kadar nakit işletme kredisi sunulacak.

Halkbank ve (TÜRSAB) arasında imzalanan anlaşmaya göre: azami 100 bin lira limitli ve azami 1 yıl vadeli TL teminat mektubu düzenlemesi imkanı sağlanacak.

Paketten yararlanan acentelere Halkbank dijital kanallarından ücretsiz EFT havale imkanı sunulacak.

TÜRSAB'a kayıtlı 10 bine yakın seyahat acentesinin paketten faydalanması bekleniyor.

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