Emeklinin beklediği haberde flaş gelişme: 5 milyon emekliye 355 TL intibak zammı!

Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı.

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