Emeklinin beklediği haberde flaş gelişme: 5 milyon emekliye 355 TL intibak zammı!
Emeklinin gözü kulağı yapılması beklenen 355 TL'lik intibak zammında. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar intibak beklentisi taşıyor. İntibak, Meclis’ten yasa çıkarılarak yapılabilecek. Beklentiler hayata geçerse, 5 milyon emekliye 355 liraya varan zam yolu açılacak.
Milyonlarca emeklinin gözü intibakta. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için başlatılan yargı süreci beklendiği gibi sonuçlanmadı ancak umutlar sürüyor.
'ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emeklilerin en önemli gündem maddesinin intibak olduğunu belirtirken, bu konuda düzenleme yapılması konusunda umutlu.
Derneğin Genel Sekreteri Gazi Aykırı, "Emeklinin intibak meselesini ilk gündeme getiren, bununla yetinmeyip davalar açan yegane kuruluş TÜED'dir. 2000 öncesi emekli olanların intibak meselesini nasıl çözüme kavuşturduysak, 2000 sonrası emeklilerimize intibak hakkını kazandırmak için de çalışıyoruz" dedi.
Eğer intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak.
Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak.
Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı.