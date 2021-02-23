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Altında son durum! Değer kaybetmeye devam ediyor... Gram altın ne kadar?

'da altının gramında yüzde 0.12 azalış yaşanırken günü 410,20 lira ile tamamladı. Günü çeyrek 665,00 lira, ise 2.723,00 liradan kapattı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.02.2021 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021
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Altında son durum! Değer kaybetmeye devam ediyor... Gram altın ne kadar?

'da külçe altının gramı günü yüzde 0,12 azalışla 410,20 liradan tamamladı.

'da, bugün kapanışta çeyrek 665,00 lira, 2.723,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,12 düşüşle 410,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİSALI
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)410,50410,70410,00410,20
Cumhuriyet Ata Lira2.705,002.726,002.702,002.723,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)375,00379,00374,00378,00
Lira(Tam) Ziynet2.644,002.664,002.641,002.661,00
Yarım Ziynet1.322,001.332,001.320,001.330,00
Çeyrek Ziynet661,00666,00660,00665,00

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