Borcu olanlar dikkat! Tarih belli oldu: Zamanında başvurun faiz ve cezalar tarih olsun!
Borcu olana güzel haber... Yaklaşık 10 milyon vatandaş başvurusunu yaparak borcunu yapılandırdı. Borçların faiz ve cezaları silindi. Peşini seçenler için enflasyon farkının da yüzde 90’ının üstü çizildi. İlk taksitler ve peşin ödeme için son tarih vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi borçlarını yapılandıranlar için 1 Mart. SGK'ya olan borçlarda ise 31 Mart.
Yaklaşık 10 milyon vatandaş başvurusunu yaparak borcunu yapılandırdı.
Borçların faiz ve cezaları silindi.
Peşini seçenler için enflasyon farkının da yüzde 90'ının üstü çizildi.
İLK TAKSİT NE ZAMAN?
İlk taksitler ve peşin ödeme için son tarih vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi borçlarını yapılandıranlar için 1 Mart.
SGK'ya olan borçlarda ise 31 Mart.
TAMAMI ÖDENEBİLECEK Mİ?
Peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak.
TAKSİTTE FARK VAR MI?
Katsayılar 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045, 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083, 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105, 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,150 olacak.
TAKSİTTEN VAZGEÇİLİR Mİ?
Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan borca ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam ödenmiş olması şartıyla, kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, peşin ödeme avantajlarından yararlanılabilecek.
ÖDEME GECİKİRSE...
Taksitlerden, ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma bozulacak.
NEREDEN ÖDENECEK?
Ödemelerin Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi (www. gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla yapılması imkanı bulunuyor.
Ayrıca borçlar banka hesabından havale, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla veya PTT şubelerinden ödenebilecek.