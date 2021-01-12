Gündelikçi ve bakıcı çalıştıranları ilgilendiriyor! SGK 2021 sigorta primleri ve ödeneklerin tutarlarını güncelledi
Evde gündelikçi ve bakıcı çalıştıranlar dikkat! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yıla ilişkin sigorta primleri ve ödeneklerin tutarlarını belirledi. Buna göre ev hizmetlerinde ayda 10 gün çalışanlar için 447,19 lira prim yatırılacak. Aynı evde 1 ay çalışanlar için ödenecek tutar ise bin 341.56 lira oldu. İşte detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yıla ilişkin sigorta primleri ve ödeneklerin tutarlarını belirledi.
Buna göre ev hizmetlerinde ayda 10 gün çalışanlar için 447,19 lira prim yatırılacak.
Aynı evde 1 ay çalışanlar için ödenecek tutar ise bin 341.56 lira oldu. İşte detaylar...
Ev işlerinde ayda 10 günden az gündelikçi, bakıcı çalıştıranlar da günlük 2,39, 9 gün için 21,51 lira prim yatıracak.
Özel sektörde sigorta primine esas günlük kazanç alt sınırı 119,25, üst sınırı 894,38 lira oldu.
Aylık alt kazanç sınırı 3 bin 577, üst sınırı 26 bin 831 liraya çıktı.
İsteğe bağlı sigorta primleri bu yıl aylık en düşük bin 144 lira, en yüksek de 8 bin 586 lira oldu.
Esnaf muaflığından yararlanan kadınların isteğe bağlı sigorta primleri bin 68 lira olarak yatırılacak.
Tam gün çalışmayanlar için en düşük aylık prim tutarı bin 144 lira oldu. İşsizlik sigortası primi ödemek isteyenler de her ay bin 252 lira yatıracak.
Şirketlerde mesleki öğretim göre staj yapanların, çırakların sigorta primi günlük 59,63, aylık 788,90 lira oldu.