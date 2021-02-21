Piyasalar haftaya neleri takip edecek? Borsa İstanbul'da son durum ne? Borsa İstanbul'da hedef seviyeler ne? Dolarda son durum ne? Dolar yükselir mi düşer mi? Altın fiyatları ne kadar olur? Altındaki düşüş sürer mi? Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Haber canlı yayınında yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;