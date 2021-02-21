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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Dolardaki düşüş sürer mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

Son dakika: Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Dolardaki düşüş sürer mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

Son dakika ekonomi haberleri... Piyasalar haftaya neleri takip edecek? 'da son durum ne? Borsa İstanbul'da hedef seviyeler ne? Dolarda son durum ne? Dolar yükselir mi düşer mi? Altın fiyatları ne kadar olur? Altındaki düşüş sürer mi? Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar canlı yayınında yanıtladı.

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 21.02.2021 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021
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Son dakika: Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Dolardaki düşüş sürer mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

Piyasalar haftaya neleri takip edecek? Borsa İstanbul'da son durum ne? Borsa İstanbul'da hedef seviyeler ne? Dolarda son durum ne? Dolar yükselir mi düşer mi? Altın fiyatları ne kadar olur? Altındaki düşüş sürer mi? Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Haber canlı yayınında yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Son dakika: Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Dolardaki düşüş sürer mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

BORSA İSTANBUL

Dünyadaki borsalar hızlı yükselişten sonra bir miktar yataylaşmış durumda. Bunun benzeri Borsa İstanbul'da da var. Borsa İstanbul yukarı yönlü trend sanayi sektörü öncülüğünde devam etti.

Son dakika: Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Dolardaki düşüş sürer mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

TÜRK LİRASI POZİTİF AYRIŞIYOR

TL pozitif ayrışıyor diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre daha fazla değer kazanıyor. Dolar / TL'de aşağı yönlü hareket görüyoruz.

Son dakika: Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Dolardaki düşüş sürer mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

DOLAR NE KADAR OLUR?

6,90 seviyesine kadar gerileme gördük. Önümüzdeki 7- 7,05'ler test edilebilir. 6,90'nın aşağısına inersek 6,75 -6,80 gibi seviyelerin görülmesi mümkün olur.

Son dakika: Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Dolardaki düşüş sürer mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

ALTIN

Altında çok uygunlu konjonktür söz konusu değil şu anda dünyada. Geçtiğimiz sene altın senesi oldu pandeminin yayılması risk iştahının azalması altına bir yöneliş getirmişti.

Son dakika: Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Dolardaki düşüş sürer mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

Bu sene durumu tam tersi olmasa da nötrleştiğini görüyoruz. Altında baskılamanın devamını bekleyebiliriz. Altın fiyatlarında şu an için çok parlak bir görünüm arz etmediğini söyleyebilirim.

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