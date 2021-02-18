18 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri THY Avrupa zirvesindeki yerini korudu

THY Avrupa zirvesindeki yerini korudu

(), 11-17 Şubat tarihlerinde günlük ortalama 590 uçuşla zirvesindeki yerini korudu. THY Genel Müdürü , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çılgın Türkler! Avrupa hava sahasında yapılan sefer sayısında açık ara öndeyiz." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 18.02.2021
ABONE OL
THY Avrupa zirvesindeki yerini korudu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL,) 11-17 Şubat arasındaki uçuş trafiği raporunu göre, THY günlük ortalama 590 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 373 günlük uçuşla Air France takip etti.

Pegasus Havayolları ise günlük 255 uçuşla listede 4. sırada yer aldı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çılgın Türkler! Avrupa hava sahasında yapılan sefer sayısında açık ara öndeyiz." ifadelerini kullandı.

THY, günlük 588 uçuşla Avrupanın zirvesindeki yerini korudu THY, GÜNLÜK 588 UÇUŞLA AVRUPA'NIN ZİRVESİNDEKİ YERİNİ KORUDU
THY uçuş trafiğiyle Avrupanın zirvesinde THY UÇUŞ TRAFİĞİYLE AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA