Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu: E-ticaret hacmi rekor bir artış gösterdi

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ekonomiden bireyler arası ilişkilere kadar birçok sosyal ve toplumsal kuramın yeniden tasarlandığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ekonomiden bireyler arası ilişkilere kadar birçok sosyal ve toplumsal kuramın yeniden tasarlandığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz.

E-ticaret hacmi Haziran 2020 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93 gibi rekor bir artış gösterdi." açıklamasında bulundu.