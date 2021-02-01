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01 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri "Kabine sonrasında açıkladı" Halı sahalar, düğün salonları, internet kafeler ne zaman açılacak? İşte kararlar listesi... "Kabine sonrasında açıkladı" Halı sahalar, düğün salonları, internet kafeler ne zaman açılacak? İşte kararlar listesi...
Halı sahalar, düğün salonları, internet kafeler ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında mekanların yeniden ne zaman açılacağı merak ediliyor. Bulaşma riski öngörülerek bazı mekanlar geçici süreyle kapatılmıştı. Vaka sayılarında yaşanan azalma sonrasında Kabine toplantısından çıkacak kararlar bekleniyor. İşte, halı sahalar, düğün salonları, internet kafeler ne zaman açılacak? İşte kararlar listesi...
Giriş Tarihi: 01.02.2021 17:37 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 17:38
Halı sahalar, düğün salonları, internet kafeler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Uzun süredir kapalı olan mekanlar hakkında alınacak kararlar ise yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine toplantısında çıkacak kararlar ise merak edilen hususlar arasında bulunuyor. İşte, halı sahalar, düğün salonları, internet kafeler ne zaman açılacak? İşte kararlar listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Vaka sayılarında yüzde 60'a varan gerileme ve aşılama çalışmalarıyla birlikte salgın yasaklarında esneme gündeme geldi: Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00'den 23.00'e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.
Halı sahaların hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Yeni yılın ilk döneminde vaka sayılarının azalması ile birlikte söz konusu işletmelerin açılabileceği tahmin ediliyor.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Düğün salonları ile ilgili son gelişmeler vatandaşları gündeminde yer alıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayılarının iyice düşmeden herhangi bir değişikliğin gündemde olmadığını açıklamıştı. Düğün salonlarının açılış tarihi ile ilgili net bir bilgi henüz gelmedi…
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, " Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." ifadesini kullandı.
TOPLUM BİLİMLERİ KURULU ÜYESİ'NDEN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan ''Koronavirüs önlemleri nedeniyle getirilen kısıtlamalar ne zaman kalkar?'' sorusuna yanıt geldi. Sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirten İlhan, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" dedi.