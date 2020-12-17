Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Otomobil alacaklar dikkat: ÖTV avantajı! Ve değişti... Otomobil alacaklar dikkat: ÖTV avantajı! Ve değişti... Otomobil alacakların yıllardan bu yana en sık sorduğu sorulardan olan 'Benzinli mi dizel mi?' gelişen teknolojiler ile birlikte değişti. Denkleme giren elektrikliler özellikle yakıt maliyeti konusunda benzinli ve dizele göre olumlu yönde ayrışsa da, henüz şarj altyapısının tam olarak oluşturulmaması nedeniyle 'uzun yola' çıkacak kullanıcıların akıllarında soru işaretleri oluşmasına neden oluyor. İşte 3 araç tipinin avantajları ve dezavantajları... Giriş Tarihi: 17.12.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 09:32
Dünya çapında geleceğin teknolojileri olarak konuşulan elektrikli araçlar, artık geleceğin sandığımızdan çok daha yakında olduğunu ortaya koyuyor. Çin, Amerika ve Avrupa'nın elektrikli mobiliteye hızlı adımlarını artık Türkiye pazarı da uzaktan izlemekle kalmıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
birçok global üretici Türkiye pazarına elektrikli modellerini sokmaya başlarken, ZES (Zorlu Energy Solutions) ve Eşarj gibi işletmeler Türkiye çapında hızlı şarj sistemleri ile de altyapının gelişmesinde önemli rol oynuyor. Otomobil alacakların aklında ise önemli bir soru işareti var:
"Benzinli mi, dizel mi, hibrit mi, yoksa elektrikli mi daha avantajlı?"
Türkiye'de henüz elektrikli otomobil altyapısı tamamlanmış olmasa da çalışmalar hızla devam ediyor. Biz de benzinli, dizel ve elektrikli araçların birbirlerine olan avantajlarını ve dezavantajlarını araştırdık. İşte sonuçlar:
BENZİNLİ OTOMOBİLLER VE AVANTAJLARI Premium sınıflarda ÖTV oranı elektrikli araçlarda daha düşük olsa da kompakt sınıfta elektrikli araçların bu avantajı daha az oluyor.
Her ne kadar yakıt tüketimi bakımından elektrikli araçlar ön planda olsa da benzinli araçlara istenilen noktadan yakıt alınabiliyor. Hibrit (benzin+elektrikli) araçlarla bu tüketim düşürülebiliyor.