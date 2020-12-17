Otomobil alacaklar dikkat: ÖTV avantajı! Ve değişti...

Otomobil alacakların yıllardan bu yana en sık sorduğu sorulardan olan 'Benzinli mi dizel mi?' gelişen teknolojiler ile birlikte değişti. Denkleme giren elektrikliler özellikle yakıt maliyeti konusunda benzinli ve dizele göre olumlu yönde ayrışsa da, henüz şarj altyapısının tam olarak oluşturulmaması nedeniyle 'uzun yola' çıkacak kullanıcıların akıllarında soru işaretleri oluşmasına neden oluyor. İşte 3 araç tipinin avantajları ve dezavantajları...

Giriş Tarihi: 17.12.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 09:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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