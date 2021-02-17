Tantanacı ekonomistlerin dolar rezervi çarpıtması! Sabah yazarı Dilek Güngör gerçekleri yazdı

Herkes döviz hesaplarında kırılma bekliyor. Geçen haftalarda bir miktar satış oldu ama ters dolarizasyon başladı mı, derseniz. Bundan bahsetmek için erken görünüyor. Merkez Bankası verileri haftalık olduğu için biraz geriden geliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun günlük verileri trendi daha net gösteriyor. Son üç-dört güne bakıyorum. Dövizden vazgeçen yok. Hatta hâlâ bireysel yatırımcılar da şirketler de döviz alıyor.

Sanki düşük kuru fırsat zannediyorlar! Döviz hesapları 5 Şubat'tan bu yana 3 milyar dolara yakın artmış. Yahu, kendi ülkenin parasına niye güvenmiyorsun arkadaş…

Bir türlü 'dolar' kafasından çıkamıyoruz ya, en çok ona yanıyorum.

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