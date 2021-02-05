Dolarda son dakika hareketliliği! 5 Şubat dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Faiz açıklaması sonrası...

Son dakika... Dolar ne kadar oldu? Dünkü kapanışta 7,1340 liradan işlem gören dolar kuru, 5 Şubat'a 7,1370 liradan başlamıştı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın faiz açıklamalarının ardından dolar kurunda aşağı yönlü hareketlilik başladı. Faiz açıklaması sonrası dolar kuru 7,10 seviyesinin altına geriledi. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolarda son durum nedir? İşte dolar ve euro ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 05.02.2021 11:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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