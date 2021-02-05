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05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Dolarda son dakika hareketliliği! 5 Şubat dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Faiz açıklaması sonrası... Dolarda son dakika hareketliliği! 5 Şubat dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Faiz açıklaması sonrası... Son dakika... Dolar ne kadar oldu? Dünkü kapanışta 7,1340 liradan işlem gören dolar kuru, 5 Şubat'a 7,1370 liradan başlamıştı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın faiz açıklamalarının ardından dolar kurunda aşağı yönlü hareketlilik başladı. Faiz açıklaması sonrası dolar kuru 7,10 seviyesinin altına geriledi. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolarda son durum nedir? İşte dolar ve euro ile ilgili son gelişmeler... Giriş Tarihi: 05.02.2021 11:25
Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Güne düşüşle başlayan dolar kuru, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın faiz açıklamalarının ardından düşüş eğilimini sürdürdü. 7.10 seviyesinin altına inerek 7.09 bandına gerileyen dolar kurunda son durum merak ediliyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal,
"Faiz indirimini uzun süre gündemimize almamız mümkün görünmüyor" dedi. Peki, 5 Şubat dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları... GALERİ DEVAM EDİYOR DOLAR KURU NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın faiz açıklamaları ile düşüşe geçen dolar saat 10:45 itibariyle 7 lira 08 kuruş seviyesine kadar geriledi. Aynı dakikalarda euro ise 8,47 seviyesinde işlem gördü. İşte canlı dolar ve euro fiyatları:
MERKEZ BANKASI BAŞKANI AĞBAL'DAN FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, bu yıl uzun bir süre için faiz indirimini düşünmenin mümkün görünmediğini söyledi. Ağbal, geçmiş döngüler faizi çok erken indirmenin ekonomik maliyetleri olduğunu gösterdiğini belirtti.
Reuters'e demeç veren Merkez Bankası Naci Ağbal, yabancı merkez bankaları ile döviz swap anlaşmaları yapma planları olmadığını ifade etti. Ağbal, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini ihaleleri kullanarak sabırlı şekilde artıracaklarını vurguladı.
ABD MERKEZLİ KURULUŞTAN FLAŞ DOLAR TAHMİNİ
Citigroup Birleşik Bankalar AŞ. de dolar TL tahmini ile dikkat çekti. Kuruluş dolar kurunun 7'nin altına inmesini beklediklerini açıkladı. Açıklamaya göre, Türk lirası pozisyon açtı ve dünya devi kuruluşları Türk Lirası varlıklarına yatırım yapmaya başladı.
6.80 – 6.90 LİRA SEVİYESİNE DÜŞMESİ BEKLENİYOR
İş Yatırım ekonomistleri yaptıkları açıklamada ülkeye dolar girişinin devamıyla birlikte doların düşüş trendine devam edebileceğini vurgulayarak 6.80 – 6.90 lira seviyesine kadar düşmesini düşündüklerini açıkladılar. Dolar kurunun 6.80 TL'ye kadar düşebileceğine dair beklentilerini paylaşan analistler, maliyet ve enflasyon yükselişi sebebiyle dolar kurunun bu seviyede uzun süre beklemesinin zor olduğunu vurguladılar.