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Başkan Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı inşaatına ilişkin brifing aldı! "Dünyanın sayılı mühendislik örneklerinden"

Başkan , yapımı devam eden inşaatına ilişkin bilgi aldı. Konuya dair açıklama yapan , "Rize Artvin Havalimanı, dünyanın sayılı mühendislik örneklerinden birini Karadeniz'in üzerinde sergiliyor." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
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Başkan Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı inşaatına ilişkin brifing aldı! Dünyanın sayılı mühendislik örneklerinden

Başkan Erdoğan, Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Rize 7. Olağan İl Kongresi'nin ardından şantiyesine gitti.

Yağış nedeniyle idari binaya geçen Başkan Erdoğan, 'ndan devam eden inşaata ilişkin brifing aldı.

Başkan Erdoğan, daha sonra Rize Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı 'den kent merkezinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

"DÜNYANIN SAYILI MÜHENDİSLİK ÖRNEKLERİNDEN"

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Rize Artvin Havalimanı, dünyanın sayılı mühendislik örneklerinden birini Karadeniz'in üzerinde sergiliyor. 2,8 milyon m2 deniz dolgusu üzerine inşa edilen, 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızı yıl sonunda hizmete sunacağız." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "Çalışmalarını %70 oranında tamamladığımız Rize Artvin Havalimanı, Karadeniz'in gelişen turizm ihtiyacını güçlü altyapısı ile üst seviyeye taşıyacak." mesajını verdi.



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