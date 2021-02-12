Ticaret Bakanlığı harekete geçti! İnternete yeni sistem: Güvensiz ise 24 saat içinde erişime kapatılacak!

UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLER TARANACAK

Bakanlık, yetkili kuruluşlardan gelen talepler üzerine veya re'sen sistem aracılığıyla uzaktan iletişim araçları yoluyla yapılan satışlara yönelik uygun olmayan ürünlerin taraması yapabilecekken, uygun olmayan ürünleri piyasaya arz eden iktisadi işletmecilerin tespitine yönelik araştırmalar da yapabilecek.

TRENDE GİRENLER TAKİBE ALINACAK

Yeni sistem ile mevcut ve yeni elektronik ticaret platformlarının, elektronik ticaretteki trendlerin, internet forumlarının ve tüketici şikâyetlerine yer verilen sosyal medya uygulamalarının düzenli takibi ile gelecekte elektronik ticarette popüler ve riskli olabilecek konuların ve ürünlerin belirlenmesine yönelik araştırmalar da yürütülebilecek.