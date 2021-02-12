Kredi kartından komisyon alınabilir mi? O paralar geri alınabilir

KREDİ KARTINDAN KOMİSYON ALINAMAZ

"Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki kredi kartından komisyon almak kesinlikle yasal değil" diyen Altay açıklamasını şöyle sürdürdü;

"5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17. Maddesinde 'Üye iş yerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. Bu zorunluluk indirim dönemlerinde de geçerlidir. Üye iş yerleri, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemez.