Youtuberlarla ilgili vergi incelemesi! Aralarında Enes Batur, Danla Bilic ve Orkun Işıtmak gibi isimler de var
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada özel içerik oluşturarak izlenme sayısına bağlı olarak gelir elde edenlerin vergilendirilmesi konusunda özel inceleme başlattı. Youtube'da Danla Bilic, Enes Batur Sungurtekin, Meryem Can, Orkun Işıtmak gibi isimler çokça takip ediliyor ve milyonlara varan gelirin sahibi oluyorlar.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada özel içerik oluşturarak izlenme sayısına bağlı olarak gelir elde edenlerin vergilendirilmesi konusunda özel inceleme başlattı.
Youtube'da Danla Bilic, Enes Batur Sungurtekin, Meryem Can, Orkun Işıtmak gibi isimler çokça takip ediliyor ve milyonlara varan gelirin sahibi oluyorlar.
Başta YouTube olmak üzere sosyal medyada özel içerik oluşturarak izlenme sayısına bağlı olarak gelir elde edenlerin sayısındaki artış, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu gelirlerin vergilendirilmesi konusunda özel inceleme başlatmasına yol açtı.
Maliye, Google Ireland'ın Türkiye'deki gerçek kişilerin banka hesaplarına yaptığı ödemeler üzerinden geriye dönük 5 yıllık vergi incelemeleri başlattı.
Bu kapsamda bazı kişilere cezalı tarhiyatlar gönderildi. Abone sayısı binden fazla olan kişilerin YouTube'a yüklenen videolara, 4 bin saat izlenme sınırını aştıktan sonra reklam veriliyor. Videonun sahibi, izlenme sayısına göre bu reklamlardan para kazanıyor.
KAZANÇ BÜYÜK
Youtube'da içerik üreterek para kazanan kişi sayısı oldukça fazla. Ünlü Youtuberlar hem reklamlardan hem de ürün tanıtımlarından büyük kazanç sağlıyor.
Danla Bilic:
2.9 milyon abone
Enes Batur Sungurtekin:
14.5 milyon abone
Meryem Can:
3.89 milyon abone