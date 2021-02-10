Bu kapsamda bazı kişilere cezalı tarhiyatlar gönderildi. Abone sayısı binden fazla olan kişilerin YouTube'a yüklenen videolara, 4 bin saat izlenme sınırını aştıktan sonra reklam veriliyor. Videonun sahibi, izlenme sayısına göre bu reklamlardan para kazanıyor.