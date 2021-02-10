12 Şubat 2021, Cuma
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Youtuberlarla ilgili vergi incelemesi! Aralarında Enes Batur, Danla Bilic ve Orkun Işıtmak gibi isimler de var

ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada özel içerik oluşturarak izlenme sayısına bağlı olarak gelir elde edenlerin vergilendirilmesi konusunda özel inceleme başlattı. 'da , , , gibi isimler çokça takip ediliyor ve milyonlara varan gelirin sahibi oluyorlar.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.02.2021
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Youtuberlarla ilgili vergi incelemesi! Aralarında Enes Batur, Danla Bilic ve Orkun Işıtmak gibi isimler de var

ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada özel içerik oluşturarak izlenme sayısına bağlı olarak gelir elde edenlerin vergilendirilmesi konusunda özel inceleme başlattı.

'da , , , gibi isimler çokça takip ediliyor ve milyonlara varan gelirin sahibi oluyorlar.

Başta YouTube olmak üzere sosyal medyada özel içerik oluşturarak izlenme sayısına bağlı olarak gelir elde edenlerin sayısındaki artış, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu gelirlerin vergilendirilmesi konusunda özel inceleme başlatmasına yol açtı.

Maliye, Google Ireland'ın 'deki gerçek kişilerin banka hesaplarına yaptığı ödemeler üzerinden geriye dönük 5 yıllık vergi incelemeleri başlattı.

Bu kapsamda bazı kişilere cezalı tarhiyatlar gönderildi. Abone sayısı binden fazla olan kişilerin YouTube'a yüklenen videolara, 4 bin saat izlenme sınırını aştıktan sonra reklam veriliyor. Videonun sahibi, izlenme sayısına göre bu reklamlardan para kazanıyor.

KAZANÇ BÜYÜK
Youtube'da içerik üreterek para kazanan kişi sayısı oldukça fazla. Ünlü Youtuberlar hem reklamlardan hem de ürün tanıtımlarından büyük kazanç sağlıyor.

Danla Bilic:
2.9 milyon abone

Enes Batur Sungurtekin:
14.5 milyon abone

Meryem Can:
3.89 milyon abone

Orkun Işıtmak:
8.3 milyon abone

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