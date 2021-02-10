Emekliye 3 yılda 6.000 TL ikramiye! Bu yıl yeni tutar...
Emeklinin ikramiyesiyle ilgili flaş gelişme... Ocak 2021 yılı itibariyle zamlı maaşlarını alan emeklilerden yeni bir talep var. Türkiye'deki milyonlarca emekliler bu yıl da 2 kez 1.000'er lira bayram ikramiyesi alacak emekliler, tutarda artış bekliyor. 2 formül var. Bu formüller gerçekleşirse ikramiye artacak.
Ocak 2021 yılı itibariyle zamlı maaşlarını alan emeklilerden yeni bir talep var.
Türkiye'deki milyonlarca emekli bu yıl da 2 kez 1.000'er lira bayram ikramiyesi alacak emekliler, tutarda artış bekliyor.
2 formül var.
Emekliler, bu yıl ise yeni tutar bekliyor. İkramiye artışının bir kurala bağlanmasını isteyen emekliler, 2 formül öneriyor.
NASIL DEĞİŞECEK?
FORMÜL 1: Eğer enflasyona endekslenirse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılabilecek.
2020 yılı enflasyonu yüzde 14.60 olarak gerçekleşti.
Buna göre bin liralık ikramiye bin 146 liraya yükselecek.
Emeklilerin eline bu yıl 2 bin lira yerine 2 bin 292 lira geçecek.
FORMÜL 2: Pek çok vergi ve harç her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor.
Bu yıl artış yüzde 9.11 oldu.
Eğer ikramiye artışı da yeniden değerleme oranına endekslenirse, emeklilerin eline bin lira yerine bin 91 lira geçecek.
Emeklilerin bu yıl kazancı 2 bin liradan 2 bin 182 liraya yükselecek.