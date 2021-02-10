12 Şubat 2021, Cuma
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Emekliye 3 yılda 6.000 TL ikramiye! Bu yıl yeni tutar...

Emeklinin ikramiyesiyle ilgili flaş gelişme... Ocak 2021 yılı itibariyle zamlı maaşlarını alan emeklilerden yeni bir talep var. 'deki milyonlarca emekliler bu yıl da 2 kez 1.000'er lira bayram ikramiyesi alacak emekliler, tutarda artış bekliyor. 2 formül var. Bu formüller gerçekleşirse ikramiye artacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.02.2021
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Emekliye 3 yılda 6.000 TL ikramiye! Bu yıl yeni tutar...

Ocak 2021 yılı itibariyle zamlı maaşlarını alan emeklilerden yeni bir talep var.

'deki milyonlarca emekli bu yıl da 2 kez 1.000'er lira bayram ikramiyesi alacak emekliler, tutarda artış bekliyor.

2 formül var.

Bu formüller gerçekleşirse ikramiye artacak.

Bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir yarattı.

ve bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, 3 yılda toplam 6 bin lirayı cebine koydu.

Emekliler, bu yıl ise yeni tutar bekliyor. İkramiye artışının bir kurala bağlanmasını isteyen emekliler, 2 formül öneriyor.

NASIL DEĞİŞECEK?


FORMÜL 1: Eğer enflasyona endekslenirse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılabilecek.

enflasyonu yüzde 14.60 olarak gerçekleşti.

Buna göre bin liralık ikramiye bin 146 liraya yükselecek.

Emeklilerin eline bu yıl 2 bin lira yerine 2 bin 292 lira geçecek.

FORMÜL 2: Pek çok vergi ve harç her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor.

Bu yıl artış yüzde 9.11 oldu.

Eğer ikramiye artışı da yeniden değerleme oranına endekslenirse, emeklilerin eline bin lira yerine bin 91 lira geçecek.

Emeklilerin bu yıl kazancı 2 bin liradan 2 bin 182 liraya yükselecek.

İkramiye artışından sadece emekliler değil, kapsamdaki dul ve emekliler de yararlanacak.

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