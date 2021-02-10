Bakanlık düğmeye bastı! Pazarlarda yeni dönem başlıyor





İLK ETAPTA ZİNCİR MARKETLERDE UYGULANMALI

Bu uygulamanın öncelikle zincir marketlerde uygulanması gerektiğinin altını çizen Tavşan, şunları anlattı: "Bunu küçük esnafın ya da pazarcının uygulaması şu an için zor görünüyor. Çünkü pazarlarda soğuk zincirin kurulması hali hazırda mümkün değil. Bu kadar ürün için soğuk zincir aracı da elde yok. O nedenle bunun bir geçiş dönemi olması şart. İlk etapta zincir marketler ardından zamanla da manav ve pazarlarda bu uygulamaya geçilmesi yönünde görüş bildirdik."

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