Tesla Bitcoin aldı Bitcoin rekor kırdı

Musk, geçmişte bazı arkadaşlarının kendisini Bitcoin almaya ikna ettiğini ancak "partiye" geç kaldığına inandığını söyledi.

Musk ayrıca son günlerde yüzde 40 dolayında yükselen kripto para birimi Dogecoin'deki gelişmeleri yorumladı ve bu gelişmeleri "açıkça kripto para birimleriyle dalga geçmek için bir şaka olarak yapıldı" diye nitelendirdi.