Emekliye ek zam müjdesi! Kimin maaşına ne kadar zam gelecek? İşte o tablo...
Türkiye genelinde emeklilere her ay verilen ek ödemelerde artış gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği ek ödeme noktasında maaşın yüzde 4’ü yerine yüzde 10'u bandında bir miktarı talep ettiklerini açıkladı. Eğer talep hayata geçerse, gelirlerde 414 liraya varan artış yaşanacak. İşte detaylar...
Emekliler, yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir banka promosyonu ve her ay ek ödemeyle ek kazançlar elde ediyor.
Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor.
Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.
EN YÜKSEK 690 LİRA
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "Yeni oran yüzde 10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor.
Bu talep hayata geçerse, emeklilerin eline geçecek ek ödemede büyük artış yaşanacak.
Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine, yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.
6 bin 908 lira 35 kuruş olan en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 lira yerine 690,84 lira ek ödeme verilecek.
ÇALIŞANA EN AZ 268 TL VERİLİYOR
TÜED Başkanı Kazım Ergün, vergi iadesinin yerine 2006'dan itibaren emekliler için ek ödeme, çalışanlar için asgari geçim indirimi (AGİ) uygulamasının getirildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Bekar bir çalışan bu yıl 268 lira asgari geçim indirimi (AGİ) alırken, emeklilerin ek ödemesi ise ortalama 90 lira. Bu tutarın günümüzde bir cazibesi kalmadı. Oran yüzde 10 olmalı."