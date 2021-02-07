07 Şubat 2021, Pazar
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Emeklileri heyecanlandıracak gelişme! Aile yardımı, intibak, sağlık hizmeti, ücretsiz ulaşım talepleri için karar geliyor

Mart ayında KPDK toplantısının yapılmasına karar verilmesinin ardından Ağustos ayında gerçekleşecek toplu sözleşme de memurlar kadar emeklileri de heyecanlandırdı. Aile yardımı, intibak, yaşı bekleyenlere sağlık hizmeti, ücretsiz ulaşım ve indirimli tatil taleplerinde karar verilmesi bekleniyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.02.2021
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Emeklileri heyecanlandıracak gelişme! Aile yardımı, intibak, sağlık hizmeti, ücretsiz ulaşım talepleri için karar geliyor

Milyonlarca emeklinin gözü Mart'ta toplanması beklenen 'na (KPDK) ve Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşmeye çevrildi.

Bu buluşmalarda hem memurların hem de memur emeklilerinin sosyal ve mali haklarında yapılacak iyileştirmeler masaya yatırılacak.

Emeklilere yönelik özellikle 5 talebin bu toplantılara taşınması bekleniyor.

İŞTE TALEPLER

● Emeklilere de aile yardımı verilsin.

● Emekli kamu görevlileri, yaş sınır olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılsın.

● Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilsin.

● Emekli memurlar, kamu tesislerinden yüzde 50 indirimli yararlansın.

● Emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar 'den yararlandırılsın.

EŞ İÇİN 376 TL ÇOCUĞA 42,45 TL

Halen memurlara çalışmayan eş için 376,83 lira aile yardımı ödeniyor.

Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 88,29, 6 yaş üstü için 42,45 lira.

Eğer talepler hayata geçerse, bu ödemelerden emekliler de yararlanacak.

Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 461,73 lira aile yardımı alacak.

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