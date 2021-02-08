Hükümet çalışmaları hızlandırdı! 46 ilin gürültü haritası bitti

Stratejik gürültü haritalarının sonuçlarına göre hazırlanan eylem planları imar planlarına da esas teşkil edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 46 ilin ardından bu yıl da 20 ilin gürültü haritasının tamamlanacağını belirterek yaptığı son dakika açıklamasında "Gürültünün çok yüksek olduğu sıcak noktalar belirleniyor. Akustik planlamanın yapılabilmesi, yerleşim alanları ve açık arazideki sessiz ve sakin alanların oluşturulması için hazırlanan gürültü haritaları ve eylem planlarının plan eki olarak istenmesi ve plan kararlarına esas alınması zorunluluğu getirildi" dedi.