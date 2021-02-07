Kirada olan kişi ev için vergi öder mi? Ev sahipleri taşınmazlarını kiraya verdiklerinde vergi mükellefi kim oluyor? İşte yanıtı...
Ev veya iş yeri sahipleri taşınmaz mallarını kiraya verdiklerinde vergi mükellefi kiracı olur ve ödenmemiş vergiler hususunda gayrimenkul sahibi değil; o gayrimenkulü kullanan kişi sorumludur. Bu noktada 01.01.2021 tarihi itibarıyla konutlar ile iş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları da belli oldu. İşte o rakamlar...
Kanunda belirtilen bazı kurumlar bu vergiden muaf tutulur.
Vergiler apartman, site, toplu konut gibi meskenlerde hane başına alınır, her daire sakini kendi vergisini ödemekle sorumludur.
Kullanılmayan konut ve iş yerleri vergiden muaftır, Muafiyetin başlatılması için belediyeye binanın boş olduğuna dair bir dilekçe iletmek gerekir.
RAKAM DEĞİŞTİ
Ev ya da iş yeri sahipleri, taşınmazlarını kiraya verdiklerinde vergi mükellefi kiracıdır, ödenmemiş vergiler hususunda gayrimenkul sahibi değil; o gayrimenkulü kullanan kişi sorumludur.
01.01.2021 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecek.
a) Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi: Metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 50 kuruş, diğer belediyelerde 38 kuruş.
b) İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi: Büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları yüzde 25 artırılarak hesaplanacak.