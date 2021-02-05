05 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan faiz indirimi açıklaması

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan faiz indirimi açıklaması

Son dakika haberleri... Başkanı Naci Ağbal, "Faiz indirimini uzun süre gündemimize almamız mümkün görünmüyor" dedi. Gündemi değerlendiren Ağbal yabancı merkez bankaları ile döviz swap anlaşmaları yapma planlarının olmadığını da belirtti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
ABONE OL

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, bu yıl uzun bir süre için faiz indirimini düşünmenin mümkün görünmediğini söyledi. Ağbal, geçmiş döngüler faizi çok erken indirmenin ekonomik maliyetleri olduğunu gösterdiğini belirtti.

DÖVİZ SWAP ANLAŞMALARI GÜNDEMDE YOK

Reuters'e demeç veren Merkez Bankası Naci Ağbal, yabancı merkez bankaları ile döviz swap anlaşmaları yapma planları olmadığını ifade etti. Ağbal, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini ihaleleri kullanarak sabırlı şekilde artıracaklarını vurguladı.

MERKEZ BANKASI RİSKİ ÖNCEDEN GÖRÜP PARA POLİTİKASI İLE PİYASANIN ÖNÜNE GEÇECEK

Ocak ayı enflasyon rakamlarının tahminlere yönelik yukarı yönlü riske işaret ettiğini belirten Ağbal, enflasyonda tahmin patikasının üzerinde herhangi bir hareket olmadan önce politika sıkılaştırmaya hazır olduklarını ifade etti. Ağbal, Merkez Bankası'nın amacının para politikası kararları ile piyasanın önüne geçmek olduğu anlattı. TCMB Başkanı, piyasalara TCMB'nin politika kararlılığının bilincine vardıkça daha fazla sermaye girişi beklediklerini ifade etti.

Bir yıl sürecek faizsiz kredi müjdesi! 2021 yılına bakiyesi devredenler için! Faiz indirimi yüzde 100... BİR YIL SÜRECEK FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ! 2021 YILINA BAKİYESİ DEVREDENLER İÇİN! FAİZ İNDİRİMİ YÜZDE 100...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA