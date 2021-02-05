Son dakika: Bakan Selçuk güzel haberi verdi: Bugün hesaplara yatacak

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA

Normal şartlar altında işsizlik ödeneği ya da iş kaybı tazminatı ile benzer bir niteliğe sahip olan kısa çalışma ödeneğinin, E-Devlet üzerinden "İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama" ekranı ile görüntülenebilmektedir.

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