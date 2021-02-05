05 Şubat 2021, Cuma
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Son dakika: Bakan Selçuk güzel haberi verdi: Bugün hesaplara yatacak

Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , "Ocak ayına ilişkin kısa çalışma ve ödemelerini bugün yapıyoruz. 1 milyon 320 bin kişiye, 2,1 milyar TL ödemesi yapılacak." dedi.

EKONOMİ İHA
Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
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Son dakika: Bakan Selçuk güzel haberi verdi: Bugün hesaplara yatacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , ocak ayına ilişkin işsizlik ve ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.




Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.

Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugün hesaplara yatıracağız." ifadesini kullandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA
Normal şartlar altında ya da iş kaybı tazminatı ile benzer bir niteliğe sahip olan kısa çalışma ödeneğinin, E-Devlet üzerinden "İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama" ekranı ile görüntülenebilmektedir.

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