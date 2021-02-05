Son dakika: Bakan Selçuk güzel haberi verdi: Bugün hesaplara yatacak
Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ocak ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz. 1 milyon 320 bin kişiye, 2,1 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacak." dedi.
EKONOMİ İHA
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.
Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugün hesaplara yatıracağız." ifadesini kullandı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA
Normal şartlar altında işsizlik ödeneği ya da iş kaybı tazminatı ile benzer bir niteliğe sahip olan kısa çalışma ödeneğinin, E-Devlet üzerinden "İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama" ekranı ile görüntülenebilmektedir.