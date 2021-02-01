Bir yıl sürecek faizsiz kredi müjdesi! 2021 yılına bakiyesi devredenler için! Faiz indirimi yüzde 100...

Bu haber esnaf ve sanatkar olan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiriyor. Binlerce esnaf ve sanatkarın finansman ihtiyacını karşılaması amacıyla önemli kararlar alındı ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları durumunda 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimi uygulanarak kredi kullandırılabilecek. İşte, faizsiz kredi başvuru şartları...