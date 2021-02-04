Son dakika: Bakan Selçuk'tan Nakdi Ücret Desteği ödemeleri açıklaması
Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta yapılacağını duyurdu.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirleceğini yineledi.
Bakan Selçuk " Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Şubat tarihinde yapılacak" ifadelerini kullandı.