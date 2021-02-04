Cumhurbaşkanımız da bu isteğimizi kabul buyurdu. Bu alanın da dâhil edilmesiyle birlikte yeni projeyle yüzde 76'lardayız. Bu yeni alan bizim havalimanımızın asli alanını etkilemiyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk uçuş 29 Ekim 2020'idi ve bütün program buna göre hazırlanmıştı. Ne yazık ki pandemi her şey gibi bu yatırımımızı da etkiledi. Biz kendilerine arz ettik, çok sağlam bir yatırıma dönüştürmek ve sorunsuz bir çalışma süreci için ilk uçuşu biraz öteledik. Temmuz ile aralık ayları içerisinde ilk uçağımızı indireceğiz. Ama Allah'ın izniyle bu yılın sonunu geçmeyecek" dedi.