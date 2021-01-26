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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvurana 300, 400, 600 TL ödeme! Kimse bu ödemelerin farkında değil! Başvuru şartları belli oldu... Başvurana 300, 400, 600 TL ödeme! Kimse bu ödemelerin farkında değil! Başvuru şartları belli oldu...
Pandemi döneminde vatandaşlara yönelik destek ödemeleri sürüyor. Özellikle 'doğum yapan ev hanımlarına devlet yardımı' sağlanması maddi olarak iyi durumda olmayan ailelere bütçeleri açısından çok önemli bir destek sağlıyor. Doğum yapan kadınlar tarafından bu desteklerden kimlerin nasıl faydalanabileceği araştırılıyor. Doğum parası yardımınından yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Daha sonra kurum tarafından tek seferlik olmak üzere ödeme yapılır.
Giriş Tarihi: 26.01.2021 20:21
oğum yardımı başvurularınız için ilk olarak bebeğinizin ilgili nüfus müdürlüğüne kayıt işlemlerini yapmanız gerekmektedir. Daha sonra Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi'ni doldurarak, şahsen veya kargo, posta yolunu kullanarak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine başvuruda bulunabilirsiniz. Doğum parası alabilmek için gerekli olan evraklar, doğum parası almak isteyen kişiler tarafından merak edilen bir konudur. Bu talepte bulunacak kişilerin gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru şekilde doldurmaları önemlidir.
GALERİ DEVAM EDİYOR DOĞUM PARASI VE SÜT YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?
Doğan bebeğin T.C kimlik kartı. Bu belge doğum parası talebinde bulunulacak çocuğun tam ve sağ doğduğunu göstermektedir.
Anne ya da babanın T.C kimlik kartı. Bu belge doğum parası talebinde bulunacak kişinin kimliğini göstermektedir.
Doğum parası başvurusunda bulunmak için başvuru merciinden alınmış olan belgelerin tam ve doğru şekilde doldurulmuş hali gerekmektedir.
DOĞUM YARDIMI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Doğum yardımı alıp alamayacağınızı sorgulama işlemlerini için e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. e-Devlet'e girişinizi yaptıktan sonra arama kısmına "Doğum Parası" yazarak arama yapmalısınız. Daha sonra arama sonuçlarında çıkan "Doğum parası sorgulama" seçeneğine tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Doğum parası sorgulamanın bir diğer yöntemi de ilgili Bakanlıkların '183' ve '144' numaralı çağrı merkezlerini aramaktır. Bu hatlardan doğum parası sorgulamanızı yapabilir ve gerekli bilgileri alabilirsiniz.
DOĞUM YARDIMI DİLEKÇESİ NASIL DOLDURULUR?
Doğum yardımı başvurusunda bulunan kişinin T.C. kimlik numarası ve adı soyadı belirtilir. Öncelikle doğum yapan anneye doğum yardımı yapılır. Ancak başvuruyu annenin kocası da yapabilmektedir. Bu durumda doldurulan evraklara eşin yani kocanın bilgileri yazılır. Doğum yapan kişinin bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.
Yeni doğan çocuğun/çocukların T.C. kimlik numarası/numaraları yazılır. Bu bölümde yeni doğan çocuğunuz ve ya ikiz ise çocuklarınızın kimlik bilgilerini doldurmalısınız. Bu işlem için gerekli olan kimlik çıkarma işlemini yapmayı unutmayınız.