Başvurana her ay 1.657 TL ödeme yapılıyor! Bu destek ödemesinden çoğu kişinin haberi yok! İşte başvuru şartları...

Devlet tarafından birçok kalemde destek ödemeleri yapılıyor. AÇSHB tarafından verilen destek ödemelerinden olan evde bakım yardımına 2021 Ocak ayı itibarıyla zam yapıldı. Gerekli şartları taşıyarak başvuru yapanlara her ay 1.657 TL ödeme yapılıyor. Belgelerin eksiksiz teslim edilmesi ve İl Müdürlüğü bünyesinde görev alan Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından engellinin hanesinde gerçekleştirilecek inceleme sonucunda İl Müdürlüğü onayı ile başvuru sonuçlanıyor. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 02.02.2021 16:22 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 16:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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