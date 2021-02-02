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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvurana her ay 1.657 TL ödeme yapılıyor! Bu destek ödemesinden çoğu kişinin haberi yok! İşte başvuru şartları... Başvurana her ay 1.657 TL ödeme yapılıyor! Bu destek ödemesinden çoğu kişinin haberi yok! İşte başvuru şartları... Devlet tarafından birçok kalemde destek ödemeleri yapılıyor. AÇSHB tarafından verilen destek ödemelerinden olan evde bakım yardımına 2021 Ocak ayı itibarıyla zam yapıldı. Gerekli şartları taşıyarak başvuru yapanlara her ay 1.657 TL ödeme yapılıyor. Belgelerin eksiksiz teslim edilmesi ve İl Müdürlüğü bünyesinde görev alan Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından engellinin hanesinde gerçekleştirilecek inceleme sonucunda İl Müdürlüğü onayı ile başvuru sonuçlanıyor. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 02.02.2021 16:22 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 16:22
Dünyada milyonlarca kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl birçok önlem alınmıştı. İhtiyaç sahiplerine verilen 1000 TL yardım ödemesinin yanı sıra, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından birçok başlık altında yardım ödemesi gerçekleştiriliyor. Bunlardan biri de, evde bakım yardımı... Gerekli şartların taşınması halinde her ay belirli tarihlerde 1.657 TL ödeme yapılıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Evde hasta ve yaşlı yakınına bakanlara ödenen maaşlara uygulanan zam oranı, memur ve memur emeklilerinin zamlarına paralel olarak yüzde 7.36 oranında oldu. 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları, her ay düzenli olarak ayın 15'i ile 30'u arasında yatırılıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.