İş kurana müjde: Vergiden muaf olabilirsiniz
İş kurana güzel haber... Gençlerin iş bulmaları için sağlanan destekler kendi işini kurmak isteyenler için de geçerli oluyor. Bağ-Kur kapsamında olan genç girişimcilerin tüm vergi ve primlerini Hazine karşılıyor. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor.
İlk kez kendisine ait bir işyeri açan 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor.
3 YIL VERGİDEN MUAF
İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık vergi istisnası bulunuyor. Gençler 3 yıl kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor.
75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar yıllık 15 bin 340 lira seviyesinde bulunuyor.
DESTEKTEN KİMLER YARARLANACAK?
Ticari, zirai ve mesleki faaliyette bulunanlar, 18 yaşından büyük 29 yaşını doldurmamış olanlar, kira, menkul ve başka kazancı olmayanlar.
Kurduğu işte mutlaka kendi çalışacak.
Gençler ortak şirket kurabilecek, ayrı ayrı teşvik alabilecek.
Genç girişimci bir işletmeyi devralabilecek.
Prim desteği de verilecek.
BABASININ İŞİNİ YAPAN YARARLANIR
Bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, teşvikten yararlanılabilmesi için devralınan kişinin eş veya üçüncü dereceye kadar akraba olmaması gerekiyor. Ölüm dolayısıyla faaliyetin devralınması halinde ise 3 yıl süreyle vergi teşviki uygulanacak.
VERGİ HESABI
Yıllık 75.000 TL gelir varsa:
130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, fazlası için % 27 gelir vergisi ödenir.
22.000 x 0.27 = 5.940 TL
5.940 + 9.400 = 15.340 TL
YATIRIMCIYA TEŞVİK VAR
Türkiye'de yatırım yapmak isteyenlere KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, KDV iadesi gibi teşvikler sağlanıyor.
BORÇLAR SİLİNİYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yapılandırma kapsamında vergi dairelerine 7 milyon 679 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu belirterek, "110 milyar liralık alacak yapılandırıldı" ifadesini kullandı.