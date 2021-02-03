Bankalar yarışa girdi: Emekliye 2.550 TL promosyon
Bankaların emekliler için promosyon yarışı devam ediyor. Pek çok banka, maaşa göre 500- 625-750 lira olan taban promosyonu artırdı, kendisini seçenler için tutarı bin 600 liraya kadar çıkardı. Ek ürün ve şartlarla tutar daha da yükseliyor.
Bankaların emekli yarışı sürüyor. Pek çok banka, maaşa göre 500- 625-750 lira olan taban promosyonu artırdı, kendisini seçenler için tutarı bin 600 liraya kadar çıkardı.
Ek ürün ve şartlarla tutar daha da yükseliyor.
Emeklilere, dul ve yetimlere promosyon fırsatı sürüyor.
Pek çok emekli 3 yıllık taahhüt süresini doldurup ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de imkandan yararlanyor.
Bankalar, maaşa göre en az 500, 625, 750 lira öderken; pek çoğu tutarı aşıyor. İşte bazı kampanyalar:
AKBANK: 31 Mart'a kadar maaşını taşıyanlara 850, 1.050, 1.250 lira.
DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.
FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
GARANTİ BBVA: Ek ürün koşulu olmadan, maaşa göre 800, 1.000, 1.200 lira.
HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
ING: Maaşa göre 500, 625, 750 lira. Ayrıca kart ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira ek promosyon imkanı var.
İŞ BANKASI: Maaşını taşıyanlara 750, 875, 1.000 lira.
QNB FİNANSBANK: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.300, 1.600 lira.
ŞEKERBANK: Maaşını taşıyanlara 650, 800, 1.000 lira. Ayrıca 1.000 liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus.
VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.000, 1.250, 1.500 lira.
ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
KOLAYLIK YARIŞI
Bankaların emeklilere yönelik kampanyaları sadece promosyon tutarına yönelik değil.
Hizmette de yarış yaşanıyor. Şubelerde öncelikli hizmet, ATM'lerde özel menü, telefonla direkt müşteri temsilcisine ulaşma gibi kolaylıklar sağlanırken; tüm ATM'lerden para çekme, ücretsiz havale- EFT, kart aidat muafiyeti, krediye ve mevduata özel faiz oranı imkanları da dikkat çekiyor.
Maaşı 2 gün erken çekme, anlaşmalı markalara indirim gibi fırsatlar da var.
SÖZLEŞMEYE DİKKAT!
'Yalnızca 3 yıllık taahhüt veririm' diyenler, taban promosyonu alır. Ancak bazı bankalar da şartsız tutarı yükseltmiş durumda. Bu bankalar da tercih edilebilir.
Bazı bankalar maaşını şubesine taşıyanlara, bazıları otomatik ödeme talimatı verenlere ya da kredi kartıyla aylık belirli tutarlarda harcama yapanlara promosyonu artırıyor. Karar verirken bunları mutlaka dikkate alın.
Promosyon imzasını atmadan önce sözleşmeyi iyice okuyun. Şartları dikkatle inceleyin.
Parayı aldıktan sonra daha cazip fırsat çıkarsa, bunu değerlendirmeniz mümkün.
Bunun için aldığınız promosyonu iade etmeniz gerekiyor.
İade tutarı, taahhüdün tamamlanmasına kalan süre üzerinden hesaplanır.
Kalan sürenin promosyonu geri verilir.