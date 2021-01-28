Emekliye 355 TL intibak müjdesi: İntibak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen...

İntibak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin gündeminde yer alan intibak yasasının son durumu merak ediliyor. 2000 yılı öncesinde emekli olan vatandaşlar için intibak düzenlemesi uygulanmıştı. 2000 sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon emekli taleplerini iletti. Eğer talepleri kabul görürse maaşlarına 355 TL ek ödeme olacak. Bakanlık tarafından çalışma yürütüldüğü biliniyor. İşte, intibak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen...