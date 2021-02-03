Zam şampiyonları süt, kabak, peynir ve patlıcan! Marketlerin zam oyunu devam ediyor

Marketlerde sütteki fiyat artışını yüzde 21.66 ile kabak, yüzde 16.77 ile beyaz peynir, yüzde 16.70 ile patlıcan, yüzde 14.52 ile sivri biber, yüzde 12.77 ile tereyağı, yüzde 11.55 fındık, yüzde 9.58 ile yoğurt, yüzde 9.56 ile kuru üzüm, yüzde 8,38 ile kırmızı mercimek, yüzde 6,73 ile limon takip etti.