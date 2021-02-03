03 Şubat 2021, Çarşamba
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Zam şampiyonları süt, kabak, peynir ve patlıcan! Marketlerin zam oyunu devam ediyor

Marketlerdeki zam dengesizliği devam ediyor. Fiyat artışında birincilik yüzde 23 ile süt olurken; kabak, peynir ve patlıcan da zam şampiyonları listesine adını yazdırdı. Markette en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 34.59 ile karnabaharda görüldü.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.02.2021
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Zam şampiyonları süt, kabak, peynir ve patlıcan! Marketlerin zam oyunu devam ediyor

Marketlerde 22 ürün zamlandı.

Fiyat artışında birincilik yüzde 23 ile süt olurken; kabak, peynir ve patlıcan da zam şampiyonları listesine adını yazdırdı.

3.2 KAT FARK


'un verilerine göre; marketlerin zam şampiyonu da fiyatı 1 ayda yüzde 23.65 artan oldu.

Sütün litre fiyatının 7,23 liradan 8,94 liraya yükseldiği belirtilirken, üreticiden 2,73 liraya çıkan bu ürünün tüketiciye 3.2 katına ulaştığı görüldü.

Marketlerde sütteki fiyat artışını yüzde 21.66 ile kabak, yüzde 16.77 ile , yüzde 16.70 ile patlıcan, yüzde 14.52 ile , yüzde 12.77 ile tereyağı, yüzde 11.55 fındık, yüzde 9.58 ile , yüzde 9.56 ile , yüzde 8,38 ile , yüzde 6,73 ile limon takip etti.

Markette en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 34.59 ile karnabaharda görüldü.

ŞAMPİYON SALATALIK


'un zam şampiyonları da açıklandı.

verilerine göre, Ocak ayında yüzde 44.02 ile salatalık fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

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